"جودة التعليم": مصطلح "كليات القمة" سيختفي قريبا

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، إنّنا لن نسمع عن مصطلح "كليات القمة"، في السنوات القليلة المقبلة مع تطوير العملية التعليمية، مضيفة: "القمة الجديدة ستكون للتخصصات الجديدة، ولما يتطلبه سوق العمل داخل وخارج مصر".

وأضافت يوهانس، في تصريحات صحفية عقب اجتماع موسع مع قيادات الهيئة استعدادا للعام الدراسي الجديد اليوم، أنّ مصر تسير في تطوير منظومة التعليم وفق استراتيجية محددة، لم تتوافر منذ عقود طويلة، مضيفة: "هذا يبشر بالارتقاء بمستويات ومخرجات التعليم خلال العقد المقبل، بما يتسق مع رؤية مصر 2030".

وأشارت إلى أنّ الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة ستغير رؤية المجتمع للتعليم وأهدافه ورسالته بشكل جذري.