غرفة عمليات في سفارة مصر بكندا للرد على استفسارات الناخبين

أعلن السفير أحمد أبوزيد سفير مصر في كندا، أن السفارة المصرية في أوتاوا بدأت، صباح اليوم، في تشغيل غرفة عمليات بمقر السفارة على مدار ساعات الاقتراع الخاصة بالمصريين في الخارج؛ للرد على استفسارات أبناء الجالية المصرية في كندا بشأن إجراءات الاقتراع بالبريد في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، والتي تنطلق في تمام التاسعة، صباح الأحد، بتوقيت كندا.

وأكد أبوزيد، أن كل مصري مقيم في كندا، واسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية، له الحق في التصويت، مشيرا إلى أنه نظرا للظرف الاستثنائي الخاص بجائحة كورونا، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت أن يكون الاقتراع من خلال البريد في إطار الإجراءات الاحترازية المطبقة، حيث أوضحت في فيديو تفصيلي عبر موقعها الرسمي طريقة التصويت الخاصة بالمصريين في الخارج، والتي تستمر حتى غدٍ الاثنين، ويعقبها عملية استقبال المظاريف الخاصة ببطاقات الاقتراع بمقر السفارة المصرية حتى الأربعاء 12 أغسطس.

كانت السفارة المصرية في كندا نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كل الإجراءات الخاصة بالتصويت عن طريق البريد، متضمنة الفيديو التوضيحي الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.

كما نشر سفير مصر في كندا تغريدة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صبيحة يوم الانتخابات، دعا فيها أبناء الجالية المصرية في كندا إلى المشاركة بالتصويت في الانتخابات، قائلا: "انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق دستوري مهم.. صوتك أمانة ومسؤولية تشارك به في بناء مستقبل وطنك".