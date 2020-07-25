أبو زيد: تزيين شلالات نياجرا بعلم مصر دليل على خصوصية العلاقات مع كندا

علق أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، على تزيين شلالات نياجرا بالعلم المصري، لافتا إلى أن شلالات نياجرا تعتبر معلما سياحيا عالميا مشهورا على المستوى العالم ويزورها أكثر من 15 إلى 20 سائحا كل عام وبالتالي الموقع في غاية الأهمية وجاذب للسياحة العالمية.

وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه إذا تزينت شلالات نياجرا بعلم مصر في هذه المناسبة فهي إعلان أمام العالم أجمع بأهمية مصر كدولة وخصوصية العلاقات المصرية الكندية ولفت الانتباه إلى هذه المناسبة الهامة، مشيرا إلى أن شلالات نياجرا لديها التقنية الفنية للإضاءة وفي بعض الأحيان عروض للإضاءة الملونة عليها ومن هنا جاءت الفكرة بأنه لماذا لا يمكن أيضا إضاءة الشلالات بعلم مصر في هذه المناسبة وخاصة في ظل ما تشهده العلاقات المصرية الكندية حاليا من تطور واهتمام كبير.

وتابع، أنه في الوقت ذاته تزامن العيد القومي مع شهر الحضارة المصري في كندا وتم التواصل مع رئاسة مؤسسة شلالات نياجرا والتواصل مع الحكومة الكندية ومع مجلس مدينة نياجرا للتقدم بهذا الطلب، وكان لديهم تجاوبا كبيرا مع الطلب نظرا لقوة العلاقات بين البلدين.