مبيعات "ديارنا" بمارينا 5 تحقق أكثر من ربع مليون جنيه في 3 أيام

تلقت نيفين القباج، وزيرة الضامن الاجتماعي، تقريرا حول حجم مبيعات معرض ديارنا بمارينا 5 في أول ثلاثة أيام للمعرض، وأشار التقرير إلى تحقيق مبيعات بلغت قيمتها 256 ألف جنيه، وهو ما يعكس إقبالا شديدا على منتجات السجاد والكليم والمفروشات اليدوية والاكسسوارات النحاسية والملابس التراثية والمأكولات الجافة.

وكانت القباج قد افتتحت مساء الأربعاء الماضي معرض ديارنا بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، والذي سيستمر حتى منتصف أغسطس الجاري، وقالت القباج إن اليوم الأول للافتتاح قد حقق مبيعات تقدر بـ 66 ألف و710 جنيهات أما اليوم الثاني فقد وصلت المبيعات إلى 98 ألف و105 جنيهات وحتى أول أمس فقد وصلت المبيعات إلى 92 ألف جنيه ليصبح الإجمالي 256 ألف و800 جنيه وأعربت الوزيرة عن سعادتها لاستئناف نشاط معارض ديارنا مرة أخرى بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا، وأكدت أنها تستقبل ضيوفها وشركائها بمنتهى الترحاب، والتفاؤل بالفترة المقبلة بإقامة عدد من المعارض خلال الأشهر المقبلة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأضافت القباج أن المعرض يقام على مساحة 600 متر، ويشارك فيه 37 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون 9 محافظات، ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة.

ولفتت القباج إلى أن العارضين يجددون دائما من أعمالهم، مع استخدام أكثر من خامة في منتج واحد، ويهتموا بالحفاظ على التراث، وكانت القباج قد شددت على اتخاذ الوزارة كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك بمراعاة وجود تباعد اجتماعي داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها 4 أمتار، كما يتم السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.

وأكدت القباج أن الوزارة تواصل سياستها في استخدام مواد بيئية للحفاظ على البيئة، من خلال استخدام أكياس من القماش، وصناديق قمامة من الخوص ويتم استبدالها يوميا.