اليابان ترسل خبراء إلى موريشيوس لمواجهة التسرب النفطي

أعلنت اليابان عزمها إرسال خبراء من فريق الإغاثة الدولية في حالات الطوارئ إلى جزيرة موريشيوس، غدا، عقب تسرب أكثر من ألف طن زيت وقود من سفينة شحن يابانية قبالة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم، أن فريق الإغاثة يتألف من 6 أعضاء ينتمون لخفر السواحل الياباني ووزارة الخارجية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وسيشاركون في عملية التنظيف.

وتأمل الحكومة اليابانية في أن يتمكن الخبراء من المساعدة في منع التلوث، الذي قد يضر بالبيئة البحرية وقطاع السياحة بجزيرة موريشيوس.

كانت السفينة، التابعة لشركة "ميتسوي أو إس كيه" اليابانية للخطوط التجارية، في طريقها من الصين إلى البرازيل عبر سنغافورة، وكانت تحمل ما مجموعه 3800 طن من زيت الوقود، وبدأ تسرب الزيت عندما تعرض خزان الوقود لصدع.

وتقع موريشيوس، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليون نسمة على بعد 2000 كيلومتر شرق موزمبيق قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا.