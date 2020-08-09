المعارضة التركية: تدخل "أردوغان" في ليبيا احتلال طمعا في النفط

شن المتحدّث باسم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا سادات شن أوغلو، هجومًا على سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان وممارسات حزبه الحاكم، واصفًا تدخله في ليبيا بالاحتلال.

وقال القيادي بالمعارضة التركية إن التدخل التركي في ليبيا جاء نتيجة مطامع بآبار النفط الموجودة هناك، مضيفًا: "لكن ذلك مقامرة من أردوغان ستتسبب في تأزيم الأوضاع وتغيير الموازين".

وأشار "شن أوغلو" إلى أن هذه السياسات تتسم بالعداء الشديد ضد كافة البلدان المجاورة.

واعتبر المعارض التركي أن مزاعم "أنقرة" بأحقيتها في حقول الطاقة والنفط بالمتوسط، وضعتها في موقف صعب أمام المجتمع الدولي بأسره الأمر الذي سيحد من تحركها في ليبيا ويجعلها تتعثر كما حدث في "إدلب" السورية، كما دعا "شن أوغلو" الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم حيال التدخلات التركية ووقف بيع الأسلحة لـ"أنقرة".