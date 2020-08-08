تأجيل دعوى تطالب ليبيا بضم واحة "جغبوب" للأراضي المصرية لـ 29 أغسطس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي طالب فيها بمطالبة ليبيا بضم واحة "جغبوب" للأراضي المصرية، واتخاذ الدولة كل أوجه التقاضي لاسترداد الواحة لجلسة 29 أغسطس الجاري.

ذكرت الدعوى التي حملت رقم 11945 لسنة 72 قضائية، واختصمت كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتيهما، أن الواحة جزء من الإقليم المصري، وأن جميع الخرائط والمستندات تدل على مصرية الواحة.

وتابعت الدعوى، أن الواحة تتبع الإقليم المصري، وأن الخرائط الموجودة بهيئة المساحة بها خطوط الطول والعرض التي تثبت ذلك، فضلا عن أن تلك الواحة من المعالم الأثرية.