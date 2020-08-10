سيسجل الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن أول لقاح روسي لكورونا

بعد أشهر من تفشيه بمختلف دول العالم، وتحوله لوباء ثم جائحة عالمية، ليحصد أرواح أكثر 6 ملايين شخص، بينما يناضل الآلاف للشفاء منه، ليخرج بين الحين والآخر بصيص أمل للقضاء الكامل على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، باتجاه بعض الدول والمؤسسات والجهات العلمية لطرح أول عقار له.

وفي ظل تلك المحاولات اقتربت موسكو بشدة من تحقيقه، حيث أعلن مسؤول بارز في قطاع الصحة في روسيا، قبل ساعات قليلة، أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد قد دخل مرحلة الاختبارات النهائية، ومن المتوقع تسجيله رسميا الأسبوع المقبل.

تفاصيل اللقاح الروسي

وقال أوليك جرينيف، نائب وزير الصحة الروسي، في تصريح أوردته وكالة "إنترفاكس" الروسية، إنه: "الآن مرحلة الاختبارات النهائية، وهي ذات أهمية بالغة، نريد أن نتأكد من أن اللقاح آمن".

ظهرت التصريحات بشأن اللقاح الروسي، الشهر الماضي، حيث قال مسؤول بارز آخر بقطاع الصحة إنه من المتوقع إنتاج كميات كبيرة من اللقاح في شهر سبتمبر المقبل.

كما أوضح النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، أن أول لقاح روسي ضد "كوفيد-19"، شارك في إنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز "جيمالي" للبحوث بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد، وأنه بات جاهزا.

قبل ذلك، ذكر المكتب الصحفي لوزارة الدفاع، أنه تم تقديم وثائق تسجيل اللقاح المذكور، إلى وزارة الصحة الروسية في 30 يونيو الماضي، وبعد الحصول على الترخيص، بدأت الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف، الذي صممه مركز "جيمالي" بالتعاون مع "معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48" التابع لوزارة الدفاع، حيث إنه في 20 يوليو الماضي، تم الإعلان عن اكتمال مرحلة التجارب السريرية على اللقاح بنجاح، وتطوير المرحله النهائية للقاح اخر بالتعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية و شركه "استرازنكا" .

وسجلت روسيا رابع أكبر عدد من إصابات كورونا في العالم، بواقع 875 ألف مصاب، وأعلن مركز "جامالي" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بتطوير اللقاح، أن اللقاح أدى إلى مناعة لدى جميع من خضعوا للاختبار دون أعراض جانبية.

وتمت تجربة اللقاح بشكل أولى على متبرعين من المركز، ثم على جنود من الجيش الروسي، وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان الأسبوع الماضي: "لم تظهر أي أعراض جانبية، أو أي أمور غير طبيعية بين المتطوعين من الجنود، وأنهم صارت لديهم استجابة مناعية نتيجة تلقي اللقاح".

وفي 17 يوليو الماضي، أعلن "جامالي" أن لقاحه حصل على براءة اختراع وأكثر تطورا وفعالية من لقاحات المنافسين الغربيين، فيما أكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، أنّ روسيا تخطط لإنتاج 200 مليون جرعة من لقاحها ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام الحالي، وأنّه "بفضل إنتاج هذا اللقاح في إطار الشراكات مع دول أخرى نخطط لإيصال الحجم إلى 200 مليون جرعة حتى نهاية هذا العام، وحسب تقديراتنا سيتم في عام 2021 إنتاج أكثر من 3 مليارات جرعة من اللقاحات ضد كورونا، ما سيسمح للعالم بمحاربة الفيروس بشكل فعال".

وأوضح دميترييف أنه: "سنقوم بتلبية احتياجات روسيا، ولكن التعاون الدولي يعتبر جزءا هاما من عملية تطوير هذا اللقاح وخضوعه للتجارب السريرية. ولذلك، نخطط لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في منطقة الشرق الأوسط ، بما في ذلك على 100 شخص في الإمارات العربية المتحدة وتركيا، بالإضافة إلى دول أفريقيا وغيرها من الدول، نحن نشاهد أن اللقاح يحظى باهتمام كبير في العالم"، وأن الصندوق يناقش المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي في المملكة العربية السعودية، وكذلك إنتاجه هناك.

طبيب مصري بروسيا: موسكو الأسرع نحو اعتماد اللقاح لوجود هيئة خاصة لديها

فيما أوضح الدكتور ميخائيل شحاته، طبيب مصري مقيم بورسيا، أنه لم يتم الإعلان عن مكونات حتى الان، بينما طرحه يتم عبر 3 إجراءات في موسكو، حيث إنه يجرى أولا وضعه في المستشفيات لتوجيه المرضى إليه، ثم بالصيدليات وبيعه للجمهور، وثالثا تصديره للخارج.

وأضاف شحاته، لـ"الوطن"، أنه حتى الآن مازالت البلاد بالمرحلة الأولى والتي لم تكتمل بعد، حيث إنه خلال الفترة الماضية جرت تجارب إكلينيكية على 5 أنواع من الأمصال، من بينها للقاحات روسية بالكامل، وواحدا بالتعاون مع أكسفورد.

وأشار إلى أن أحد تلك اللقاحات تم الإعلان عن نجاحه خلال الأربعة أشهر الماضية، ولذلك تبذل موسكو جهودا سريعة لإعتماده وطرحه، حيث إنها تعتمده من خلال مؤسسة المنظمة الصحية الروسية المهتمة بالشئون العلاجية، فهي المنوطة بذلك الدور في روسيا، ومن المنتظر تنفيذ ذلك في 3 سبتمبر المقبل، موضحا أنها ليست كباقي دول العالم التي تنتظر الاعتماد من الجهات الأمريكية الشهيرة وهيئة الأغذية.

أستاذ مساعد بجامعة روسية: اعتماد اللقاح في موسكو يمر بثلاث مراحل

كما أوضح الدكتور إسلام غازي، مدرس مساعد بكلية الصيدلة والباحث بمجال الميكروبيولوجيا والمناعة بجامعة دروجبي نارودف بموسكو، أنه توجد عدة جهات بموسكو تتعاون من أجل إنتاج اللقاحات، حيث إنه يجري من خلال 3 إجراءات، أولهم تجربته على الحيوانات، وفي حال إثبات نجاحه ينتقل للبشر على نطاق ضيق، ومنها إلى نطاق أوس، من خلال تجارب إكلينيكية تحتاج لثلاثة مراحل أيضا.

ولفت غازي إلى أنه خلال مرحلة التجاربة الإكلينيكية الحالية للقاح الروسي يتم تحديد مدى فاعليته وقوته في مواجهة الفيروس وآثاره الجانبية، ثم طرحه بالأسواق خلال أقل من شهرين، على مستوى روسيا ثم تصديره.

وأردف أن اللقاح معتمد على تحفيز الجسم لإنتاج الأجسام المناعية ضد الفيروس، من خلال المادة الوراثية للفيروس نفسه مع فيروس آخر أقل حدة، من أجل حث الجهاز المناعي بأنه يوجد فيروس لإنتاج أجسام مضادة، موضحا أنه فيما يخص ضوابط التسجيل، فلأي دولة حق الاعتماد من خلال تلك التجارب، حيث تتضمن ضابط علمي بأن اللقاح أعطى نتائج إيجابية وفعالة، وضابط أخلاقي أنه لم يتسبب بأمراض كآثار جانبية للذين خضعوا للتجارب.

واستطرد أن الوضع حاليا في روسيا كغيرها من البلاد فيما يخص الزخم حول كورونا، بأن حدة الفيروس لم تعد كالسابق كبير وانخفضت للنصف، ولم تعد الاغراض قوية كالسابق وعادت الحياة لطبيعتها.