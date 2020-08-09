روسيا تسجل 5189 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، تسجيل 5189 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 887536 إصابة.

وأوضح المركز الروسي، في بيان أصدره اليوم، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية، مشيرا إلى أن حوالي 26% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وأشار المركز الروسي، إلى أن تم تسجيل 689 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو، تليها منطقة سفيردلوفيسك بـ 184 إصابة و مدينة بطرسبورج بـ 160 إصابة.

وأضاف أنه تم تسجيل 77 وفاة جديدة جراء كورونا المستجد، خلال اليوم الماضي؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 14931 وفاة، موضحا أن 3215 شخصا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 693 ألفا و422 شخصا.