"المصرية اللبنانية" تطلق مبادرة لإعمار مرفأ بيروت وتقديم مساعدات عاجلة

أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، إطلاق مبادرة لإعادة بناء مرفأ بيروت بعد الحادث الأليم الذي شهدته العاصمة الأسبوع الماضي، وتسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين ودمار للمنطقة.

وأعرب المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن تضامن مجتمع الأعمال المصري مع الشعب اللبناني الشقيق في حادث انفجارات مرفأ بيروت، من أجل تقديم مساعدات عاجلة وبحث إعادة إعمار ما تم تدميره.

وأضاف "فوزي"، يشارك في المبادرة كل من جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، ومجلس الأعمال المصري اللبناني برئاسة المهندس أحمد السويدي، وبالتنسيق مع سفارتي مصر ولبنان، من أجل وصول المساعدات بشكل عاجل.

وأوضح، أنه تم الاتفاق علي فتح خط اتصال مستمر بين كافة الأطراف للاتفاق على التفاصيل والتسريع بعملية جمع المساعدات، خاصة أن الحادث يأتي في ظروف اقتصادية صعبة يمر بها لبنان.

وأكد أنه تم الاتفاق على بدء جمع التبرعات وإطلاق دعوة عامة لكل القادرين على مساعدة لبنان الشقيقة، مشيرًا إلى أن المبادرة تجسد دور منظمات الأعمال المصري وتكاتفه لدعم أواصر المحبة والصداقة بين الشعبين الكبيرين مصر ولبنان في مختلف المواقف وفي حالات العسر واليسر.

وتابع، بأن إطلاق المبادرة يعد دعوة لترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية بين الدول العربية، واعلاءً لمبدأ التعاون والتكامل والمسانده لتجاوز الأزمات والتحديات.

وأشاد "فوزي" بدور الدولة المصرية في إطلاق الجسر الجوي الإغاثي دعمًا للبنان، كما أشاد بدور السفير المصري ببيروت الدكتور ياسر علوي، لمجهوده المستمر ودوره الدبلوماسي في تضامن مصر مع دولة لبنان الشقيقة، وفي تحقيق التواصل الفعال بين منظمات الأعمال في البلدين.