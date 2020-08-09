الكويت تدعم لبنان بنحو 41 مليون دولار لمواجهة تداعيات انفجار بيروت

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، اليوم، استعداد الكويت لتقديم الدعم إلى لبنان في مواجهة كارثة انفجار ميناء بيروت، بالتزامات مسبقة على الصندوق الكويتي للتنمية، يعاد تخصيصها لصالح لبنان، بما يقارب 30 مليون دولار.

وأضاف الصباح، في كلمة له خلال ترؤسه، وفد الكويت المشارك في المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بدعوة مشتركة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه سيجري التنسيق بشأن ذلك مع السلطات اللبنانية، لدعم الأمن الغذائي، إضافة إلى مساعدات طبية وغذائية عاجلة تصل إلى 11 مليون دولار، إضافة إلى تبرعات الجمعيات الخيرية الكويتية.

وأكد رئيس الوزراء الكويتي، أن بلاده بادرت انطلاقا من وقوفها وتضامنها مع لبنان، وبتوجيهات نائب الأمير، ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح، بتقديم تلك المساعدات الإغاثية للبنان منذ وقوع الانفجار، عبر جسر جوي.