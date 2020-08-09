الخميس.. جلسات مفتوحة لـ"النواب اللبناني" لمناقشة حادث بيروت

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن جلسات مفتوحة للمجلس النيابي، ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر المقبل في قصر الأونيسكو؛ لمناقشة الحكومة عن الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب وتجاهلها، حادث انفجار ميناء بيروت، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وشهد لبنان، الثلاثاء الماضي، انفجارًا في ميناء بيروت، والذي أودى بحياة 158 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتسبب في تشريد نحو 300 ألف من سكان العاصمة ممن تصدعت منازلهم أو تضررت بشدة، بينهم 100 ألف طفل، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

كان الرئيس اللبناني ميشال عون، قال في وقت سابق، اليوم، إن المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري، الثلاثاء الماضي وتسبب في تدمير العاصمة بيروت، الهدف منها تضييع الوقت.

وأشارت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان، اليوم، إلى أن عون أكد أن هذا المطلب من شأنه تضييع الوقت، وأنه يتعين في هذا الوقت على جهات التحقيق الوطنية المسارعة في كشف ملابسات الواقعة وتطبيق العدالة الناجزة.

وأضاف عون: "لا يعود للحكم أي معنى إذا طال صدوره والقضاء يجب أن يكون سريعا، لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، بل يجب أن تكون فورية ومن دون تسرع ليتم التأكد من هو مجرم ومن هو بريء".