سفير مصر بالجزائر: لا إصابات بين الجالية جراء الهزة الأرضية في تيبازة

قال السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، إن أبناء الجالية المصرية بولايتي ميلة وتيبازة اللتين تعرضتا لهزات أرضية متوسطة خلال اليومين الماضيين، جميعا بخير.

وأضاف مشرفة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن السفارة المصرية على تواصل تام مع أبناء الجالية في كل الولايات، ولم يجري تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية في ممتلكات المصريين بالولايتين.

وتعرضت ولاية تيبازة المتاخمة للعاصمة لهزة أرضية، أمس السبت، بلغت قوتها 4.3 درجة بمقياس ريختر، ولم تسفر عن خسائر بشرية أوأضرار مادية، بينما تعرضت ولاية ميلة شمال شرقي الجزائر، أمس الأول الجمعة، لهزتين أرضيتين بلغت قوة الأولى 4.9 درجة بمقياس ريختر وبلغت قوة الثانية 4.5 درجة، وتسببتا في أضرار مادية.