النيابة تعاين موقع العثور على جثة فتاة في الإسكندرية

أجرى فريق من نيابة سيدي جابر شرق الإسكندرية، اليوم، معاينة بموقع شهد العثور على جثة مقسومة نصفين داخل صندوق القمامة، بمنطقة سموحة، ثبت من خلالها وجود آثار دماء على الأرض تبعد عن صندوق القمامة نحو نصف متر، ما يرجح أن الجثة نقلها شخص واحد وسحبها على الأرض.

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة لسيدة، مقسومة نصفين ودون رأس، داخل صندوق قمامة بمنطقة سموحة.

وكان اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا يفيد تلقي قسم شرطة سيدي جابر بلاغًا من أحد الأهالي بعثوره على جثة سيدة، دون رأس، ملقاة بصندوق قمامة أمام عقار بمنطقة تعاونيات سموحة.

انتقل رئيس مباحث قسم سيدي جابر وضباط القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الجثة لسيدة مجهولة، يتراوح عمرها بين 25 و35 عامًا، دون رأس ومقسومة لجزءين، داخل صندوق قمامة بتعاونيات سموحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

قرر المستشار كريم سامي، رئيس نيابة سيدي جابر، التحفظ على الجثة بمشرحة الإسعاف، لتشريحها لبيان سبب الوفاة وتوقيتها، وفحص كاميرات المراقبة.

وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وكشف غموض الحادث.