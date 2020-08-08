سعفان: تشغيل تجريبي شهرين للنظام الإلكتروني بالقوى العاملة بالإسكندرية

واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، جولته التفقدية للتشغيل التجريبي للربط الالكتروني بمديرية القوي العاملة بالإسكندرية ومكاتبها ومراكز التدريب علي مستوي المحافظة، حيث تفقد مقر ديوان عام المديرية وشهد التطوير الذي حدث بها ، ثم تفقد مركز المعلومات والربط الإلكتروني للإدارات المركزية بها ضمن منظومة التحول الرقمي الكامل للمديرية، وذلك لإستكمال حوسبة جميع الأنشطة بمديريات القوي العاملة بجميع محافظات الجمهورية بنهاية 2020 ، في إطار تحركات الحكومة استعدادا لانتقال الوزارات تباعا للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الوزير : إن التشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني الجديد بالمديرية للتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني سوف يستمر لمدة شهرين ، بعدها يبدأ التشغيل الفعلي للنظام الإلكتروني ، ليقدم الخدمات للمواطنين من خلال "الميكنة" لكل ما يتعلق بعمل الوزارة وذلك لتسهيل التعامل مع الجمهور وخلق انسيابية بالعمل، مما يساعد علي حسن سير العمل والسرعة في انجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة، مؤكدا أن هذا التحول يأتي في إطار خطة الدولة لميكنة جميع الأعمال الحكومية، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف سعفان أنه يجري حاليا استكمال التحول الرقمي في باقي مديريات القوي العاملة التابعة للوزارة علي مستوى المحافظات ، وذلك على البرامج الإلكترونية لكافة أنشطة المديريات ، مشيرا إلي أنه يجري التجهيز لمديريات الجيزة والقليوبية وبورسعيد لإطلاق التحول الرقمي التجريبي وذلك في أوائل سبتمبر المقبل.

وأكد الوزير أن أسواق العمل هي الركيزة الأساسية للدولة ، مشيرا إلي ضرورة أن يكون هناك قاعدة بيانات عن التشغيل، وتطوير إدارات التفتيش بأن يكن له جزء لسوق العمل واحتياجاته ، حتى يمكن ربط التعليم بسوق العمل.

وكشف وزير القوي العاملة عن أنه مع بداية عام 2021 سوف يكون هناك بيانات حقيقية عن العمالة المصرية في الخارج ، حيث سيتم البدء في توزيع تطبيق "أبلكيشن" علي قنصليات مصر والمكاتب الفنية في الخارج يتم من خلاله تسجيل كل بيانات المصريين الذين يتعاملون مع القنصليات في كل الخدمات التي يطلبونها سواء لهم أو أسرهم .

وأوضح وزير القوي العاملة أن مركز معلومات الوزارة تم تطويره بإحلال وتجديد أجهزته ومعداته بأحدث التقنيات التكنولوجية التى تنتجها الشركات العالمية ووزارة الإنتاج الحربي، وبما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد ليقدم أعلي مستوي من الخدمة للمواطنين.

وتفقد الوزير أعمال التطوير لمبنى مديرية القوي العاملة بالإسكندرية وتابع إستكمال المنظومة بإدارات الرعاية، وخدمة المواطنين ، وبحوث العمالة ، والعمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، ومركز المعلومات.

ورافق الوزير خلال الجولة حسين صبري مستشار الوزير لشئون المعلومات، والنائب البرلماني عن دائرة المنتزة عبد الفتاح محمد، وياسر سعيد مدير المديرية، و صبحي جرجس وكيل المديرية، بحضور محمد عيسى مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة، والسيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، وإيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي وعرض فني (برزنتيشن) من محمد كمال مدير مركز المعلومات بمديرية القوي العاملة بالإسكندرية عن جميع مراحل الحوسبة، مشيرا إلي أن المديرية قامت بوضع خطة عمل لاستكمال التحول الرقمي تضمنت حصر الأنشطة المطلوب تجهيزها لتكون ضمن الأنشطة المحوسبة، وجميع بيانات العاملين بتلك الأنشطة، وإرسال البيان للوزارة لإنشاء حسابات لهم وبدء عملية التدريب طبقا لطبيعة النشاط.

كما تم حصر احتياجات المديرية من أجهزة ربط وحاسب آلي وطابعات، فضلا عن حصر جميع معوقات العمل ووضع آليات لتخطى تلك المعوقات، وفي نفس الوقت تم متابعة جميع الإدارات التى تم حوسبتها بالنسبة لعملية التسجيل بصفة دورية بهدف تجميع المشاكل المتعلقة بالبرمجيات وإرسالها للوزارة لحلها، وتم ذلك خلال شهر هي المدة الزمنية التي حددها وزير القوي العاملة للانتهاء من التنفيذ بالتعاون مع مركز معلومات الوزارة .

وأضاف مدير مركز معلومات المديرية، أنه تم استلام بيان من الوزارة بجميع الأنشطة التى تم إنشاء برمجيات لها وتحديد الأنشطة المطلوب تجهيزها لتصبح محوسبة وتمثلت في التدريب المهنى، تراخيص الأجانب، والعمالة غير المنتظمة ، كما تم حصر بيانات جميع العاملين بتلك الأنشطة وإنشاء حسابات لهم بالتعاون مع مركز معلومات الوزارة، وتدريبهم علي هذه الأنشطة.