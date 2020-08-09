عاجل.. النائب اللبناني ميشال معوض يقدم استقالته من المجلس النيابي

قدم النائب اللبناني ميشال معوض استقالته من المجلس النيابي حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

كما تقدم وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار باستقالته، اليوم، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، بأنَّ القرار اتخذ بإسقاط الحكومة يوم الخميس، في البرلمان، وفقًا لما نقلته قناة "العربية".

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنَّ هناك مشاورات في الحكومة، لتقديم استقالة جماعية، مشيرة إلى انعقاد جلسات مفتوحة للبرلمان من الخميس، لمتابعة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

كما أعلنت اليوم، وزيرة الإعلام اللبنانية، استقالتها من الحكومة، فيما أعلن نائب برلماني، تقديم استقالته، ليصبح عدد النواب الذين قدموا استقالاتهم بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، 6 نواب.

وكان رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، أعلن أمس، استقالة نواب الحزب من البرلمان، وذلك بعد يوم من اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، في شوارع بيروت على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت رفضًا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية وتداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بالعاصمة قبل أيام جراء التفجير الذي شهده ميناء بيروت البحري.