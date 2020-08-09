أيرلندا تفرض قيودا جديدة في 3 مناطق محلية لوقف تفشي كورونا

أعلنت جمهورية أيرلندا، اليوم، إصدارها أوامر بفرض عدة حالات إغلاق محلية وقيود جديدة في 3 مناطق بهدف وقف تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد -19" في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، إن القيود ستطبق على أقاليم "كيلدير"، و"لاويس"، و"أوفالي"، للتعامل مع ما وصفه بـ "التهديد الخطير والعاجل"، وسط ارتفاع حالات المصابين بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية.

وأضاف مارتن، "أتفهم حالة عدم الصبر المتزايدة التي يشعر بها العديد من الأشخاص ومع ذلك نحن في حاجة جميعًا لإدراك أن الفيروس لا يزال يمثل تهديدًا خطيرًا وعاجلًا وأنه بلا رحمة وشديد".

وشجع رئيس الوزراء، الجميع على العمل من المنزل قدر الإمكان، طالبًا من أصحاب العمل تسهيل الأمر لموظفيهم بكل وسيلة ممكنة خلال هذين الأسبوعين للقيام بذلك".

وتدخل القيود حيز التنفيذ اعتبارًا من السبت المقبل ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين، وأنه سيتم تقييد الحركة مع استثناء العمل ورحلات أساسية أخرى، كما ستغلق الحانات التي تقدم الطعام إلى جانب المطاعم أبوابها، باستثناء خدمات الوجبات الجاهزة والتوصيل و"تقديم عشاء محدود في الهواء الطلق".

وستغلق أماكن الترفيه من بينها المسارح والمتاحف ودور السينما والمعارض وقاعات القمار فضلا عن الرياضات التي تمارس داخل أماكن مغلقة والرقص والأماكن الثقافية.

جدير بالذكر، أن جمهورية أيرلندا أبلغت حتى الآن عن إصابة أكثر من 26 ألف حالة ووفاة أكثر من ألف و700 حالة متأثرين بكورونا المستجد وفقًا لإحصائيات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية البحثية.