الجزائر تعلن ضبط عصابة إجرامية لها علاقة بمحرضين داخل وخارج البلاد

تمكنت السلطات الأمنية الجزائرية، من توقيف تشكيل عصابي له علاقة بمحرضين في داخل وخارج البلاد والمال الفاسد ومتورط فيها إداريون وبعض الأشخاص من الأجهزة الأمنية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن الأجهزة الأمنية تمكنت في الأيام القليلة الماضية من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية لها علاقة ببعض المحرضين في الداخل والخارج والمال الفاسد متورطين فيها بعض المسؤولين الإداريين وبعض الأشخاص من الأجهزة الأمنية.

وأضافت الوكالة الجزائرية، أن العصابة يقودها لاعب دولي سابق في كرة القدم تضم أيضا مسجونين وفارين من البلاد.