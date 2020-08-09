مهرجان شبابي لرفع معنويات ذوي القدرات الخاصة بعد زوال كورونا

عقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عصر اليوم، الاجتماع التنسيقي لإقامة مهرجان "وحشتونا" لذوي القدرات الخاصة، والذي من المقرر أن يقام في شهر أكتوبر المقبل.

وأعرب "صبحي" عن سعادته بإقامة الاحتفالية، موضحًا أن تأجيل مهرجان أولادنا والذي كان من المقرر أن يقام في شهر مارس الماضي نظرا لانتشار فيروس كورونا وخوفا علي صحة أولادنا من ذوي القدرات الخاصة، وجرت الاستعاضة به بإقامة احتفالية "وحشتونا" في شهر اكتوبر المقبل.

وأضاف أن هدف الإحتفالية تفعيل دور أولادنا في نشر روح التفاؤل والإيجابية، إبان عودة الأنشطه المختلفة في البلاد بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، والترويج السياحي والثقافي لمصر بعودة الحياة إلي طبيعتها لتشجيع الضيوف من الدول العربية والأجنبية.

ومن المقرر أن يجري عمل عدة زيارات ميدانية لأماكن مقترحة أن يجري إقامة الاحتفالية فيها، حيث تتضمن المدينة الشبابية والرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، المدينة الرياضية بالأسمرات، نادي النادي بالسادس من أكتوبر، ومركز شباب الجزيرة بالزمالك.

يتضمن البرنامج فقرة غنائية لأولادنا بمشاركة الفنانة الكبيرة أنوشكا – تأليف الشاعر أمير طعيمة، فقرة غنائية لأولادنا بمشاركة فرقة «بلاك تيما»، فقرات للفرق المصرية الفلكلورية، ويتخلل الفقرات عروض إستعراضية، كما تتضمن الإحتفالية تكريم لنجوم وفنانين ممن كان لهم إسهام كبير في تشجيع أولادنا واظهارهم بصورة مشرفة للمجتمع.

حضر اللقاء نجوي صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرامج التطوعية، سهير عبد القادر مدير مهرجان أولادنا لذوي الإعاقة، الدكتور أشرف رضا وكيل كلية فنون جميلة، الفنان محمود قابيل، والفنانة رانيا فريد شوقي، المنتج هشام سليم، دكتور يوسف الورداني مساعد الوزير لبناء القدرات، ومحمد حسن معاون الوزير لبناء القدرات الشبابية.