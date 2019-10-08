الإسكندرية السينمائي يهدي الراحلين في 2019 أغنية "وحشتونا"

عرض مهرجان الإسكندرية السينمائي في حفل افتتاحه بدورته الخامسة والثلاثين أغنية بعنوان "وحشتونا" في إهداء لمن رحلوا من نجوم الفن في عام 2019، أبرزهم فاروق الفيشاوي وعزت أبوعوف وحسن كامي ومحمود الجندي، واليوم طلعت زكريا.

ويحضر المهرجان عدد من نجوم الفن منهم نبيلة عبيد، ولبلبة، ورانيا فريد شوقي، وإلهام شاهين، ونشوى مصطفى، ووفاء عامر، ومحمد فوزي، ومحمود قابيل، وفردوس عبدالحميد، ومحمد فاضل، وفيصل ندا، وأحمد وفيق، وصفاء سلطان، والمخرج محمد عبدالعزيز.

ويستضيف مسرح سيد درويش بالاسكندرية حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة ، في دورته الـ35، التي تحمل اسم الفنانة نبيلة عبيد، وتستمر حتى 13 أكتوبر الجاري.