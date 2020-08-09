فيديو: راشد الماجد يطرح أغنيته الجديدة "سلامتك"

طرح المطرب السعودي راشد الماجد أغنيته الجديدة سلامتك عبر قناته الخاصة بـ"يوتيوب"، وهي من كلمات أنور المشيري، ألحان سايد وتوزيع موسيقي محمد صالح.

وروجت شركة روتانا للأغنية ببوستر دعائي قبل طرح الأغنية، وطرح الفنان راشد الماجد مؤخرا أغنية "ولهان" وحققت أعلى نسبة مشاهدة، منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب الشهر الماضي أغنية "ولهان" لراشد الماجد، من كلمات: رمز، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع: سيروس، ومكس وماستر: جاسم محمد.