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فيديو: راشد الماجد يطرح أغنيته الجديدة "سلامتك"

كتب:

حاتم سعيد حسن
07:22 م | الأحد 09 أغسطس 2020
راشد الماجد

راشد الماجد

طرح المطرب السعودي راشد الماجد أغنيته الجديدة سلامتك عبر قناته الخاصة بـ"يوتيوب"، وهي من كلمات أنور المشيري، ألحان سايد وتوزيع موسيقي محمد صالح.

وروجت شركة روتانا للأغنية ببوستر دعائي قبل طرح الأغنية، وطرح الفنان راشد الماجد مؤخرا أغنية "ولهان" وحققت أعلى نسبة مشاهدة، منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب الشهر الماضي أغنية "ولهان" لراشد الماجد، من كلمات: رمز، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع: سيروس، ومكس وماستر: جاسم محمد.

 

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