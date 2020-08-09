ريما رحباني تستنكر شائعات وفاة والدتها فيروز: "هلقد فاضيين ورايقين"

استنكرت المخرجة ريما رحبانى، ابنة النجمة اللبنانية فيروز، شائعة وفاة والدتها التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت "رحباني"، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، : " لمُطلقي الإشاعات اللي بيضل عندن رغبة ونفْسْ ووَقت بكل الظروف مهما كانت سودا يفَبِركوا الخَبر ذاتو! وكأنو هوّي رغَبات أكتر ما هوّي مُجرّد إشاعات! ".

وتابع: "إقتراح ،شو رأيكن ما زالكن هلقد فاضيين ورايقين، تتسلّوا بهالوقائع الحقيقيّة، بَدَل ما تضلّوا تموّتونا باطلاً وزَهق بالإشاعات الرخيصة متلكُن؟".