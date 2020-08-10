استرداد 163 فدانا من أملاك الدولة في أسيوط

واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 16 من حق الشعب، بالتنسيق مع مديريات الأمن والزراعة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى بإزالة التعديات فى المهد وإحالة المخالفين إلى النيابات العسكرية.

فى أسيوط، تمكنت الأجهزة التنفيذية من استرداد 163 فداناً من أملاك دولة و450 متراً مبانى خلال حملة مكبّرة لإزالة تعدٍّ على أملاك الدولة بمركز الفتح. وقال المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد محافظة أسيوط ورئيس الحملة، إنه جرى تنفيذ 39 قرار إزالة على مساحة 163 فداناً و11 قيراطاً و5 أسهم أملاك دولة بمركز الفتح، فضلاً عن 450 متراً مبانى، وتم استرداد الأرض وتسليمها لجهات الولاية، فضلاً عن تنفيذ 24 قراراً لإزالة التعديات على أملاك الدولة بقرى مركز الغنايم، حيث تم تنفيذ 3 قرارات لتعديات على أملاك الدولة على مساحة 1810 أمتار، و6 قرارات على مساحة 4 أفدنة، و15 قراراً على مساحة 2140 متراً.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم 3 حالات تعدٍّ على الأراضى الزراعية على مساحة 730 متراً بناحية ميت موسى بمركز شبين الكوم، بالتنسيق مع مسئولى حماية الأراضى بمديرية الزراعة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فيما تواصل الوحدات المحلية استقبال طلبات الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء، ودفع 25 فى المائة من قيمة المصالحات لإبداء جدية التصالح، وتشهد الوحدات المحلية تكدّساً من المواطنين لتقديم الطلبات ودفع الرسوم المقررة.