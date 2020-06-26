محافظ اسيوط يناقش مشاركة أطقم التأمين الصحي الطبية بالمستشفيات العامة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ بالدكتور محمد زين الدين وكيل وازرة الصحة بأسيوط، والدكتور سامي الشريف مدير عام منطقة وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي لبحث ومناقشة الأوضاع الحالية والموقف الصحي الحالي بالمحافظة ومدى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وأماكن انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

حيث ناقش الاجتماع مشاركة الأطقم الطبية الخاصة بهيئة التأمين الصحي بأسيوط في العمل بتشغيل الأقسام الطبية المختلفة وأقسام العناية المركزة بالمستشفيات العامة ومستشفيات العزل والمدينة الجامعية للطالبات بجامعة أسيوط المخصصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد ؛ وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسيوط نظراً للاحتياج الشديد لهم في هذه الفترة التي تمر بها البلاد.كما أطمأن المحافظ على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة والخاصة بالتعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ أسيوط، ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات طبية ملائمة للمرضى لكافة التخصصصات وخاصة المصابين بفيروس كورونا المستجد مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن وتحقيقاً لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته.

وأضاف وكيل وزارة الصحة إنه تم زيادة عدد الأسرة المخصصة لاستقبالات حالات الاشتباه والإصابة بـ "كوفيد ـ 19" بالمستشفيات المركزية والعامة وتوفير أطقم طبية وتقديم الخدمات العلاجية لهم مشيراً إلى تقديم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لسبل الدعم الممكنة لتذليل العقبات التي قد تقف أمام تقديم خدمة صحية ملائمة للمرضى.

وأوضح الدكتور سامي الشريف أن مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحة بالمحافظة تستقبل مرضى الأورام يومياً ويتم تقديم علاج الأمراض المزمنة لمدة 3 شهور دفعة واحدة تسهيلاً على المرضى ، وحقن الأورام الكيميائي لمصابي السرطان فضلاً عن استمرار العمل بالعناية مركزة القلب وقسم المبتسرين وغسيل كلوي بالاضافة إلى قسم الطوارئ والإصابات.