مكاسب اليونان الاستراتيجية من اتفاقية "ترسيم الحدود" في مقابل تركيا

قبل ثلاثة أيام وتحديدًا في 6 أغسطس الجاري، وقعت كلًا من مصر واليونان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، حيث يأتي على خلفية التفاهم بين البلدين والتنسيق المستمر في عدة ملفات منذ تأسيس منتدى غاز شرق البحر المتوسط.

وترصد "الوطن" الفوائد الاستراتيجية للاتفاقية لليونان في مقابل تركيا..

تستطيع اليونان أن تحصل بموجب الاتفاقية على عدة نقاط تستطيع أن تستغلها لصالحها في مواجهة التعديات والاستفزازات التركية المتواصلة تجاه اليونان، أولها وضع حجة قانونية جديدة في يد أثينا ضد أنقرة تستطيع من خلالها التوجه إلى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، لأن الاتفاقية قانونًا سليمة وتتسق مع قواعد القانون الدولي.

تضعف الاتفاقية حجة التواجد التركي في ليبيا وتضعه في خانة التوصيف السليم باعتباره احتلالًا وليس تواجدا ذي صبغة قانونية.

تتمتع اليونان بمنطقة كبيرة من المياه الاقتصادية الخالصة، حيث تمتلك حوالي 200 جزيرة أمام سواحلها، وآخر هذه الجزر جزيرة تقع في منتصف البحر المتوسط وهي جزيرة كريت.

بحسب قوانين الأمم المتحدة تبدأ منطقة المياه الاقتصادية من آخر نقطة لليابس تسيطر عليها الدول وتدخل من ضمنها الجزر، وبذلك يصبح من حق اليونان 370 كم من أمام شواطئ جزيرة كريت.