خبير طاقة: ترسيم الحدود مع اليونان يساعد مصر على استكشاف النفط والغاز

قال الدكتور ماهر عزيز، خبير الطاقة وعضو بمجلس الطاقة العالمي، إن الترسيم البحري الأخير الذي أبرمته مصر مع اليونان يتيح لكل منهما تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة مجالي احتياطات النفط والغاز الواعدتين.

وأضاف "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حصاد الأسبوع"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وبحسب هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية فكانت تقديرات تلك المنطقة من حوض شرق المتوسط من النفط يزيد عن 4.3 مليار برميل بترول، وحجم الاحتياطي من الغاز في شرق المتوسط يزيد عن 345 تريليون قدم مكعب، وتلك الثروات هي موضع نزاع حال عدم وجود ترسيم حدود، موضحا أن ترسيم الحدود تؤهل السعي في التعاون بين البلاد المشاركة بحوض شرق المتوسط، ومصر تسعى من أجل السلام وأن تكون تلك الثروات موزعة بين الشركاء على أساس من العدل الذي يؤسسه قانون البحار.

وأكد أنه وقبيل ترسيم الحدود بمقتضي تلك الاتفاقية بين مصر واليونان، فقد صرح رئيس غرفة الغاز المسال بأن المسح الجيوتقني الذي جرى في تلك المنطقة المحددة يزيد عن 200 تريليون قدم مكعب من الغاز، بينما لم يتم استكشاف كمية النفط حتى الآن، مشيرا إلى أنه ومع امتداد حدود المنطقة البحرية الخالصة المصرية غرب شرق المتوسط باتجاه اليونان فيعني ذلك وجود إضافة حقيقية لهذا الرصيد.