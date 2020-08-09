الجنايات تواصل غدا إعادة محاكمة متهم في "اللجان النوعية"

تواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا الإثنين، إعادة محاكمة المتهم أحمد عبد الغني، في قضية "اللجان النوعية المتقدمة".

وتُعقد الجلسة، بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد عزت، وعماد الدين الدرمللي.. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة، غدا، سماع الشهود، في القضية.

ونسبت النيابة العامة للمتهم وآخرين، سبق الحكم عليهم، أنهم تولوا قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، بأن أسسوا وتولوا قيادت في لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أغراضها.