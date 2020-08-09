وليد منصور يعلن شفائه من كورونا بعد 17 يوما من الإصابة

أعلن المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، تعافيه من فيروس كورونا المستجد عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك".

وقال "منصور" في منشور له: "إن شاء الله كل القادم أفضل، الحمد لله بعد 17 يوم كورونا الحمدلله نتيجة سلبية أخيرا"

وفي فبراير الماضي كان قد أكد المنتج وليد منصور، أنه يستعد حاليا لطرح كليب "كوكو واوا" لفريق الصواريخ، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير.

وأوضح "وليد"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن ميزانية كليب "كوكو واوا" تتجاوز الـ350 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه دائما يسعى لتقديم أغاني وأعمال مميزة بعيدة عن الإسفاف.

وتابع أن المهرجانات نوع من المزيكا، يحقق النجاح، طالما لا يوجد به أي شئ خارج عن نطاق الأداب، وأنه يسعى لانتشار فريق الصواريخ خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، وتقديم أغاني مميزة لهم.