بريطانيا تعين قائدا لمكافحة الهجرة غير المشروعة عبر القنال الإنجليزي

عينت بريطانيا، اليوم، دان أوماهوني قائدا لإدارة مكافحة عبور القنال الإنجليزي بطريقة غير مشروعة، وقالت إنها ستتخذ إجراء أكثر صرامة بعد موجة وفود للمهاجرين.

وقالت قوة الحدود بالمملكة المتحدة إنها تتعامل مع "وقائع مستمرة بقوارب صغيرة" قبالة سواحل كينت بجنوب إنجلترا، على بعد 33 كيلومترا من فرنسا عبر القنال، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وصرحت وزيرة الداخلية بريتي باتيل، بأن المملكة المتحدة تعمل على جعل طريق القنال "غير صالح للاستخدام" وعينت دان أوماهوني، وهو عضو سابق في البحرية الملكية، قائدا لمواجهة التهديدات بالقنال، وذلك في منصب مستحدث يهدف للتعامل مع المسألة.

وأفادت الوزارة اليوم بأنها ستستكشف على نحو عاجل إجراء أكثر صرامة في فرنسا، في إشارة إلى خطط لاعتراض القوارب في البحر ومحاولة إعادتها.

وكانت الحكومة البريطانية قد طلبت من القوات المسلحة يوم السبت المساعدة في التعامل مع القوارب التي تقل مهاجرين، وذلك عندما قالت وزارة الداخلية إن 15 قاربا وصلت إلى المملكة المتحدة وعلى متنها 151 مهاجرا.

واستغل مئات الأشخاص، وبينهم أطفال ونساء حوامل، أجواء البحر الهادئة لقطع الرحلة المحفوفة بالمخاطر خلال الأيام القليلة الماضية على متن قوارب مطاطية وزوارق صغيرة.