روتانا تبدأ حملة الترويج لألبوم جنات الجديد "أنا في انتظارك"

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البرومو الأول للألبوم الجديد للفنانة المغربية جنات، والذي يحمل اسم "أنا في انتظارك"، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة عبر تطبيق "Deezer".

ونشرت روتانا برومو ترويجيا للألبوم، عبر الصفحة الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وكتبت: "انتظروا ألبوم جديد للفنانة جنات.. بعنوان أنا في انتظارك قريبًا على تطبيق Deezer".