خالد ميري: مجلس الشيوخ سيضمن وجود مشاركة أوسع بعدد أكبر من النواب

قال خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن مجلس الشيوخ سيضمن وجود مشاركة أوسع بعدد نواب أكبر وممثلين أكبر للشعب المصري، حيث إن طبيعة تركيبة مجلس الشيوخ منقسمة إلى 3 أقسام، ما يؤهل اشتراك أصحاب الخبرات في ذلك المجلس المهم.

وأضاف "ميري"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة والمذاع على فضائية "ON E"، أن المجلس سيقوم بمناقشة القوانين وكل ما يهم الشعب المصري في حال حدثت تعديلات دستورية أخرى أو خطة اقتصادية، كما أنهم سيكون لهم سياسة وخطة لمواجهة المشاكل الدولية، موضحا أن القوانين ليست مجرد حبر على ورق، ولكنها إجراءات تتخذها الدولة تمس شأن الناس، ومناقشة خطة اقتصادية مصرية سيساعد الدولة في تخطي الكثير من الأزمات التي قد يقع فيها مجلس النواب في قوانينه: "دوره يسهل على الناس حياتها".

وأكد أن الدولة تقوم بإنشاء مشروعات ضخمة لتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل والسلع والخدمات للمواطنين بدون التعرض لظلم أو جور من أي نوع، مشيرا إلى أن الدرس الذي تعلمه الجميع بداية من ثورة 30 يونيو 2013 هو نزول عدد كبير من المواطنين للمشاركة في عمليات الاستفتاء التي تجريها الدولة للمشاركة في صنع القرار.