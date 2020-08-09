وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج يشاركون دائما في الاستحقاقات الانتخابية

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة قدمت خدمة جديدة للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم عبر البريد المستعجل، حيث إن الدولة لم تغلق الباب أمام المصريين في الخارج ودعتهم للمشاركة في إنشاء مجلس الشيوخ.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة والمذاع على فضائية "ON E"، أن التواصل المباشر مع المواطنين بالخارج هو أمر هام تتداركه الوزارة عبر الرد بشكل دائم ودوري على كافة استفسارات المواطنين في مختلف دول العالم، موضحا أنه ودائما ما يشارك المصريين في الخارج في كل الاستحقاقات الانتخابية التي تمر بها مصر، ودائما ما يقفوا بجوار مصر في تحسين صورتها عالميا وتفنيد الشائعات وضحدها.

وأكدت أن المصريين بالخارج قد شاركوا في التعديلات الدستورية عام 2019 والتي تضمنت إنشاء مجلس الشيوخ، واليوم أكمل المصريون مسيرتهم لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، مشيره إلى أن الآلية الجديدة عبر البريد السريع كطريقة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ هي آلية جديدة ومبتكرة وتسعى الهيئة الوطنية للانتخابات من خلالها للحفاظ على صحة المصريين بالخارج ومنعا لانتشار فيروس كورونا بينهم.

وتابعت: "وزارة الهجرة بترد على الاستفسارات وبتقيم التجربة التصويت الجديدة للمواطنين بالخارج لمجلس الشيوخ حيث إنها تجربة جديدة يجب تقيمها بشكل صحيح واستبيان السلبيات والإيجابيات بها، وإحنا بنفتح من 9 الصبح، وبيبدأ التطبيق العملي لعملية الاقتراع ولازم يبعت الظرف علشان ميوصلش بعد يوم 12 ولا يتم الأخذ بالصوت".