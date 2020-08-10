أهم 5 أرقام عن المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة.. تعرف عليها

حصلت المرأة المصرية العاملة بالجهاز الإداري للدولة على العديد من الامتيازات والحقوق والمستحقات التي تساوي فيها الرجل أو تكاد تتميز عنه خلال عملها بوحدات الجهاز الإداري، وذلك ليس من باب التمييز في الجنس بقدر ما هو مراعاة لطبيعة وظروف المرأة العاملة داخل وخارج محل العمل.

وسعت جميع القوانين الحديثة على منح المرأة حقوقها كاملة دون نقصان، وأهم هذه القوانين، قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتضمن 15 حقاً للمرأة من بينها حق شغل الوظائف العامة وتقلد المناصب القيادية فضلا عن تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات والحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر.

"الوطن" ترصد أهم 6 أرقام تستحوذ عليها المرأة من خلال عملها بالجهاز الإداري للدولة وتتمثل في:

1- تمثل المرأة نسبة 51 % من إجمالي العاملين بوحدات الإدارة المحلية بمحافظات الجمهورية.

2- 57 % من الوظائف الكتابية من نصيب المرأة مقابل 43 % للذكور.

3- 45 % من الوظائف التخصصية من نصيب المرأة مقابل 46 % للذكور.

4- 48 % من الوظائف الفنية تستحوذ عليها المرأة مقابل 52 % للذكور.5- 19 % من الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة لصالح المرأة مقابل 81 % للذكور.

جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية ، منح المرأة العديد من الحقوق فيما يتعلق بالنواحي الفنية والإدارية وطبيعة العمل داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة ومنها الحق في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة ودون تمييز والحق في الترقية بالاختيار والحق في تقلد الوظائف القيادية والحق في طلب العمل بعض الوقت والحق في تخفيض عدد ساعات العمل اليومية والحق في الحصول على إجازة وضع والحق في الحصول على إجازة رعاية طفل والحق في الحصول على إجازة لمرافقة الزوج والحق في الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج والحق في الحصول على إجازة إصابة عمل، والحق في الحصول على إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية، حيث تستحق الموظفة المقيدة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة خاصة بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية والحق في طلب الإحالة إلى المعاش المبكر.