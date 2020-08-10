علاء زلزالي يطلق "رح ترجعي بيروت" تضامنا مع الشعب اللبناني

طرح الفنان اللبناني، علاء زلزلي، أغنيته الجديدة "رح ترجعي بيروت"، عبر تطبيق "أنغامي"، تضامنا مع الشعب اللبناني، عقب الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت.

وكان علاء زلزلي، قد شن هجومًا على الطبقة الحاكمة والسياسية في لبنان، في وقت سابق، بسبب الفساد والسرقة، مطالبًا بمحاكمتهم.

كان علاء زلزلي أغنية قد أطلق منذ عدة أسابيع أغنية "بكرا الجايي أحلى"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بهدف بعث روح التفاؤل والأمل في الناس، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19، وكذلك الأوضاع في لبنان.

يذكر أن علاء زلزلي كان قد طرح الألبوم الجديد "القصة كلا" باللهجة اللبنانية، بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات، ويتضمن 10 أغانٍ: القصة كلا، بتعقد بتجنن، حاليًا ما بدي، عم بشتقلك، غرامك جنني، فرحان، مابقتش أخاف، مال مالي، يسلملي ويقبرني.