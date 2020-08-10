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فنانون يشيدون برد الجسمي بعد فتره من التنمر عليه: محترم بكلامه وصمته

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ياسمين محمود
04:11 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020
الجسمي

الجسمي

أشاد عدد من نجوم الفن برد حسين الجسمي بعد فترة من الصمت والابتعاد بعد الهجوم عليه والتنمر ليرد الجسمي ردا دبلوماسيا راقي نال التحية من الجمهور والفنانين

وعلقت الفنانة كندة علوش على رد الجسمي قائلة "محترم بحضوره وغيابه وبصمته وكلامه.. عندما يهب الله شخصاً موهبة عظيمة ويزيده خلقاً واحتراماً وأدباً.. ⁧‫حسين_الجسمي".

وعلقت المخرجة بتول عرفة "كلنا بنحترمك ونحبك أنت أخ عزيز، والكلاب تعوي والقافلة تسير".

وكتب الملحن مصطفى جاد: "الفنان كما ينبغي".

وخرج المطرب الإماراتي حسين الجسمي عن صمته بعد فترة عانى فيها من التنمر بعد تفجيرات لبنان، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: "صمتنا احتراماً تربّينا عليه.. نسامح ونحسن الظن كرماً.. ونتجاهل شموخاً .. جميعكم نحب".

وتعرض الجسمي لحملة تنمر وسخرية واسعة، إثر تغريدة له على تويتر عبّر فيها عن حبه للبنان بمناسبة عيد الجيش اللبناني الموافق أول أغسطس، وبعدها حدثت تفجيرات لبنان ليتهمه البعض بالشؤم، على حد زعمهم.

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