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محمود مسلم

سعر اليورو اليوم الاثنين 10-8-2020 في مصر

كتب:

امنية سعيد
10:03 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020
سعر اليورو اليوم في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الاثنين 10 أغسطس الحالي على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.70 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.90 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 18.90 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

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