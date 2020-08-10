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محمود مسلم

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 10-8-2020 في مصر

كتب:

امنية سعيد
10:00 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

تستعرض "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الاثنين 10 أغسطس الحالي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

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