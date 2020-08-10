ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة بـ"إيفيا" اليونانية إلى 7 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي شهدتها اليونان مؤخرا بسبب الأمطار الغزيرة في جزيرة "إيفيا" إلى 7 قتلى، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية في اليونان.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، أن عشرات الأشخاص مازالوا عالقين داخل منازلهم بسبب مياه الأمطار التي أخذت تهطل على الجزيرة الواقعة شمال شرقي العاصمة أثينا منذ أمس الأول السبت، مشيرة إلى أن السلطات أجلت العديد من المواطنين ونقلتهم جوا إلى أماكن آمنة بعد أن غمرت المياه الطرق وتعطلت حركة النقل بشكل كبير.

وأضافت الشبكة الأوروبية، أنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس المنطقة المتضررة من مياه الأمطار في وقت لاحق اليوم.

وكان نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس، أعلن في وقت سابق أن الضرر الذي سببته الأمطار كان هائلا في عدة مناطق وسط الجزيرة.

إصابة 33 شخصا بسبب إعصار ضرب شمالي الصين

وفي الصين، أصيب 33 شخصا جراء اجتياح إعصار لأجزاء من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين.

وذكرت سلطات المنطقة، في بيان اليوم، أن الإعصار ضرب بحيرة البجع في منطقة "دارهان مومينجان" حوالي الساعة 3:30 مساء أمس الأحد، حيث دمر أكثر من 100 منزل وأصاب 33 من السياح والعمال في الموقع.

وأشارت السلطات، إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات وأن 3 منهم في حالة خطيرة.