ارتفاع مناسيب نهر النيل في السودان.. والخرطوم تحذر من فيضان

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية في البيان اليومي للجنة الفيضان، اليوم، ارتفاع مناسيب المياه في جميع القطاعات ما عدا قطاع سنار الخرطوم الذي شهد استقرارا، حيث تجاوز منسوب المياه في الخرطوم منسوب الفيضان بـ4 سنتيمترات، فيما سجلت محطة القياس في عطبرة 15.78 سم وهو تجاوز لمنسوب الفيضان بـ10 سنتيمترات وهو المنسوب الذي تبدأ فيه المياه بالخروج من مجرى النيل وتملأ المناطق المنخفضة حول النيل.

ودعت وزارة الري والموارد المائية السودانية الجهات المختصة والمواطنين السودانيين اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.

ومن جانبها، أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ بولاية نهر النيل عن ارتفاع كبير في مناسيب نهر النيل والأتبراوي.

وناشدت غرفة عمليات الدفاع المدنى والطوارئ بالولاية جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف الأنهار والمناطق التى تأثرت فى الاعوام السابقة من الفيضانات بأخذ الحيطة والحذر.

ودعت الغرفة جميع المواطنين إلى الابتعاد عن مجارى الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات.