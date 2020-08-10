فض معسكر المصري قبل مواجهة حرس الحدود

كشف طارق العشري المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن كواليس إصابته بفيروس كورونا، مع عدد من لاعبي فريقه، قبل خوض مباراة اليوم، أمام حرس الحدود، وموقفه من قرار لعب المباراة من عدمه.

وأكد "العشري" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه في راديو "أون سبورت إف إم"، أنه شعر بأعراض الإصابة عقب إجراء المسحة، حيث شعر بآلالام في الجسم، مع ألم في "الحلق".

وأضاف مدرب المصري، أن نتيجة المسحة أكدت إصابته، لكنه شعر بالفزع بعد العدد الكبير من الإصابات بين اللاعبين، مطالبا اتحاد الكرة، بالنظر بإنسانية قبل اتخاذ أي قرار، خصوصًا بعد فض المعسكر.

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