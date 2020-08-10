بريطانيا: إنقاذ 20 مهاجرا سوريا قبالة سواحل مدينة "دوفر"

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم، إنقاذ 20 مهاجرا سوريا كانوا على متن قارب مطاطي بالقناة الإنجليزية "بحر المانش" قبالة سواحل مدينة "دوفر".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن ذلك يأتي في الوقت الذي صرحت فيه وزيرة الرعاية هيلين ويتلي بأن استمرار عبور المهاجرين للقناة الإنجليزية هو أمر غير مقبول يجب أن يتوقف.

وأضافت ويتلي، أن الرحلة شديدة الخطورة وطريقة غير شرعية لدخول البلاد وأنه سيتم اتخاذ إجراءات.

ووصل منذ بداية العام الجاري أكثر من 4 آلاف مهاجر إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية.