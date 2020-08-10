الهيئة القومية لسلامة الغذاء توافق على إنشاء مقر لها بمحافظة السويس

وافقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور، على إنشاء مقر وفرع لها بمحافظة السويس، وذلك بناء على الطلب من المقدم من النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس.

حيث طالبت الهيئة فى مذكرة رسمية، تم ارسالها إلى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والنائب عبد الحميد كمال، بتوفير مقر بالمحافظة حتي تمارس الهيئة أنشطتها بما يخدم مواطني السويس والرقابة على سلامة الغذاء وباقي الأنشطة مثل: السوق المحلي، والمجازر، وغيرها.

من جانبه قدم النائب عبد الحميد كمال، المذكرة المرسلة من الهيئة والخاصة بتوفير مقر لها إلى الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وقال كمال: إن الموافقة على افتتاح مقر لهيئة سلامة الغذاء التابعة لرئاسة الجمهورية بمحافظة السويس، إضافة حقيقية تخدم المواطنين وسيكون متكاملًا مع جهاز حماية المستهلك بالسويس الذي افتتح بالمحافظة في يناير 2018 بحضور وزير التموين الدكتور على مصيلحي، والكائن حاليًا بمنطقة الغريب ويعمل على حل مشاكل المواطنين.