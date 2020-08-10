"حماة الوطن": نسهل عملية نقل الناخبين بالمناطق النائية

قال اللواء أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الحزب متواصل باستمرار مع جميع أماناته في المحافظات التي تعمل خلال هذه الانتخابات على حشد المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف أبوالمجد لـ"الوطن"، أن الحزب يعمل على تعريف الناخبين بمجلس الشيوخ ودوره في الحياة النيابية وتأثير وجوده على المجتمع بهدف توعيته بضرورة النزول والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية لدعم الاستقرار السياسي.

وتابع أن أمانات الحزب في المحافظات ستعمل على تسهيل عملية نقل الناخبين في المناطق النائية لمقار اللجان الانتخابية للتصويت في الانتخابات وتأدية واجبهم الدستوري، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه الانتخابات تؤكد رغبة المصريين في تحقيق أهداف مشروع الإصلاح الوطني.