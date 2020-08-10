20 مصابًا بكورونا يخضعون للعلاج في مستشفيات أسيوط الجامعية

قال الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية: إن المستشفيات الجامعية بالمحافظة بها 20 حالة فقط من مصابي فيروس كورونا المستجد، من بينهم 18 مصابًا بالمستشفى الجامعي الرئيسي، ومصابين بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى، وذلك من أصل 638 مصابًا خضعوا للعلاج وتماثلوا للشفاء.

وأوضح عطية، أن منذ بداية جائحة كورونا تردد على مستشفيات جامعة أسيوط 2785 حالة مشتبه فى إصابتهم بالفيروس، وثبت إيجابية 1316 حالة، وتم عزل وعلاج الحالات التي تستدعى عناية طبية بمختلف درجاتها المركزة والمتوسطة والعادية.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، استمرار حالة الطوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية مع مراقبة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ القرارات الملائمة في حال استمرار انخفاض معدلات الإصابة بين الأفراد، مع الانتهاء من وضع خطة عمل بديلة وعاجلة فى حالة حدوث عودة زيادة المعدلات وهو ما سوف تكشف عنه الأسابيع المقبلة.

وأشار الجمال، إلى أن مستشفيات أسيوط الجامعية لا تعمل وفق الوضع الراهن فقط ولكن وفق خطط عمل منظمة ودقيقة لتوفير الخدمة الصحية اللازمة للمواطنين سواء فى محافظة أسيوط أو في محافظات الصعيد بأكمله، وهو ما سوف يتم على الوجه الأمثل سواء لمصابي كوفيد 19 أو للمرضى المصابين بمختلف الأمراض الأخرى.