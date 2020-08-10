الجاليات المصرية بأوروبا: السيسي يبني مصر الحديثة

قال ناجد أحمد البلم، عضو اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا ورئيس الأكاديمية الثقافية بستوكهولم، إنّ السفارات المصرية في السويد بذلت جهدا رائعا للإعداد لانتخابات مجلس الشيوخ، وعقدت عدة اجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس لحث المواطنين في الخارج على المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى أنّ التصويت عبر البريد جاء للحفاظ على سلامة المصريين.

وأضاف البلم، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يبني مصر الحديثة، في كل المجالات وعلى كل الأصعدة: "اعتدنا في العرس الانتخابي على رفع الأعلام والذهاب إلى اللجان وتجمع المصريين في جميع أنحاء أوروبا، ولكن الآن الأمر مختلف بسبب جائحة كورونا".

وتابع، أنّ الانتخابات عن طريق البريد ساهمت في عملية التصويت بشكل كبير، مضيفًا: "ما تم إنجازه في مصر لم تشهده البلاد طوال 30 عامًا ماضية".