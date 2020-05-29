بالفيديو كونفرانس.. اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا يبحث مشاكل العالقين

قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا ومقرها برلين وعضو اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا، إنَّ اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا المكون من 15 دولة أوربية، عقد اجتماعًا عبر الفيديو كونفراس، لبحث أزمة فيروس كورونا والمساعدة في حل مشاكل العالقين.

وأكّد "ثابت"، لـ"الوطن"، أنَّ للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، كان لهما دورا مهمًا في إعادة العالقين إلى أرض الوطن، ومساعدة في عودة العالقين المصرين في الخارج، مبينًا أنَّ الاتحاد اتخذ بعض التوصيات التي سيتمّ الإعلان عنها.