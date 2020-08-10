التنمية المحلية تعلن جاهزية المحافظات لاستقبال انتخابات الشيوخ

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنّ المحافظات أنهت الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، التي تنطلق غدا وتستمر حتى بعد غد.

وأشار شعراوي إلى رفع حالة الاستعداد القصوى للأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات، وفتح غرف العمليات للمتابعة على مدار الساعة.

ووجّه بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة اعتبارا من اليوم وحتى انتهاء عملية التصويت بالمحافظات، للمتابعة والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّه أجرى مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين للاطمئنان منهم بصورة مباشرة على اتخاذ الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات، وقيامهم ببعض الجولات لتفقد ومتابعة عدد من مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت وتعقيم وتطهير اللجان.

ووجّه شعراوي، المحافظين باستمرار المرور الدوري على مدار يومي التصويت لمتابعة سير عملية التصويت، وتقديم التيسيرات للمواطنين وحل أي مشكلات أو معوقات على الفور، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا شعراوي، المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية للنزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لافتا إلى أنّ الجميع يسعى للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق وفي أجواء من الشفافية والنزاهة، لافتا إلى أنّ المشاركة في الانتخابات "واجب وطني" لأبناء الشعب المصري.

وأكد شعراوي أنّ مهمة المحافظات هي توفير المناخ الآمن والمناسب، وسبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة .

كما وجّه وزير التنمية المحلية، رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية طوال أيام التصويت للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة.