تطهير وتجهيز مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء

أعلنت محافظة جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى لدى جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية على كافة المستويات استعدادا لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ المقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء.

وجرى تطهير وتعقيم مقرات اللجان الانتخابية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتجهيزها بكافة الوسائل والإمكانيات، لراحة الناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بجميع المدن، لتواصل على مدار 24 ساعة والوقوف على الأوضاع داخل اللجان الانتخابية أول بأول .

وأكد المحافظ أنه جرى تشكيل لجان برئاسة القيادات التنفيذية بالمحافظة للمرور والتأكيد على أعمال النظافة والتهوية والإنارة داخلها وخارجها، مع متابعة خطة التأمين الطبي والإسعاف والإجراءات الوقائية والاحترازية، مع توافر أطقم طبية داخل اللجان.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى توفير مولدات كهربائية احتياطية لمقر اللجنة العامة واللجان الفرعية.

وطالب محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن بمتابعة أعمال التعقيم والتطهير باللجان، بالتنسيق مع مسؤولي الصحة والتربية والتعليم، لضمان سلامة وصحة المواطنين.

جدير بالذكر أن انتخابات الشيوخ بجنوب سيناء، تشهد تنافس بين 5 مرشحين، وعدد أصوات الناخبين بها يصل إلى 89747 ناخبا وناخبة، موزعين على 15 مقرا انتخابيا، بإجمالي 18 لجنة فرعية بمدن المحافظة التسع.