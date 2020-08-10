مساعد وزير الخارجية الأسبق: المجال الثقافي ضمن توجه مصر نحو إفريقيا

قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لا شك أن المجال الثقافي جزء لا يتجزأ من منظومة شاملة كاملة لتوجه مصر نحو القارة الأفريقية.

وأضاف حليمة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه لا شك أن المراكز والمكاتب الثقافية لها دور كبير وهام، وأن التوجه الأخير يقتضي تضافر الأجهزة والوزارات المعنية بهذا الشأن لوضع رؤية استراتيجية شاملة لكيفية الاضطلاع بدور المجال الثقافي لكي يتسق تماما مع التوجّهات المصرية والاستراتيجية في كافة المجالات الأخرى.

وتابع أن المكاتب السياسية لا يتعلق دورها فقط بالنواحي التعليمية وهي تهتم بالدرجة الأولى بالمنح الدراسية والمجال التعليمي سواء في الأزهر أو الجامعات المصرية، لكن هناك أجزاء أخرى في غاية الأهمية لا تقل عن هذا الأمر وتكتمل معه في نفس الوقت مثل بناء القدرات والكفاءات.

واستكمل أن دور الأجهزة الدينية المختلفة كالكنيسة والأزهر مهم، والاهتمام بتوجيه رسائل إعلامية باللغات الإفريقية المحلية يتم توجيهها من القاهرة للدول الأخرى، وهذا الدور أيضا يدخل في الإطار الثقافي وكل هذه الأمور تحتاج إلى نوع من التنظيم والالتقاء بين الوزارات والأجهزة المعنية بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي يجب أن تشارك في وضع هذه الرؤية.