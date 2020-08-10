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رئاسة جمصة تحذر من المواطنين من نزول البحر: "لا يوجد فريق إنقاذ"

كتب:

صالح رمضان
01:39 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
شاطئ جمصة

شاطئ جمصة

حذر المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس مدينه جمصة بمحافظة الدقهلية، المواطنين من النزول إلي البحر في الوقت الحالي، لوجود دوامات شديدة، وعدم وجود خدمات وغياب فريق الإنقاذ.

وأكد عبد الباقي، أن جميع شواطئ جمصة مغلقة تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء وقرارات محافظ الدقهلية.

يذكر أن قرار منع التجمعات والذي يتم تطبيقه ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالدقهلية؛ تضمن غلق جميع الحدائق بنطاق مدينة جمصة بالكامل بما فيها تقسيم 15 مايو، وحظر تواجد أي من المقيمين بالمدينة على أي من شواطئ جمصة أو تقسيم 15 مايو أو الشيخ زايد أو المنصورة الجديدة.

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